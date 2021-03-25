Хеттрик 35-річного нападника "Лілля" Бурака Їлмаза допоміг збірній Туреччини здобути в Стамбулі перемогу в стартовому турі групового етапу Чемпіонату світу-2022 в матчі проти Нідерландів - 4:2.

До 46-ї хвилини господарі вигравали - 3:0.

Однак підопічні Франка де Бура повернулися в гру, забивши протягом двох хвилин (75, 76) два голи - 3:2.

Але останнє слово було за збірною Туреччини, точніше за тим самим Їлмазом, який на 81-й хвилині, забивши прямим ударом зі штрафного, установив остаточний рахунок у матчі - 4:2.

Відзначимо, що в компенсований час Нідерланди не реалізували пенальті. Голкіпер турецької команди Угурджан Чакир відбив удар Мемфіса Депая.

Огляд матчу Туреччина - Нідерланди.