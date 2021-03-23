Уже післязавтра збірна Швеції домашнім матчем проти грузин стартує у відбірному циклі Чемпіонату світу-2022.

Головний тренер "Тре крунур" Янне Андерссон викликав у головну команду країни Златана Ібрагімовича, якого не було у збірній 5 років.

На передматчевій пресконференції 39-річний форвард "Мілана" не упорався з почуттями, коли в нього запитали про реакцію сім'ї на його повернення в збірну.

"Це не дуже хороше запитання. Мій син Вінсент ридав, коли я поїхав. Але зараз усе гаразд", - відповів Златан, витираючи сльози.

"У мене була тривала зустріч із тренером збірної Швеції. Ми все обговорили і вирішили, що так буде краще для команди. Я повернувся в збірну не тому, що я Златан. Я це заслужив своєю грою. Відчуваю, що можу допомогти збірній. Пообіцяв тренеру, що буду важливим елементом, і тепер потрібно буде це довести", - додав Златан.

"Капітанський статус мені не потрібен. У нас є капітан - Андреас Гранквіст", - зазначив Ібрагімович.

Нагадаємо, що завтра свой похід на ЧС-2022 починає збірна України.

Підопічні Андрія Шевченка зіграють у Франції з чинними чемпіонами світу. Початок поєдинку о 21:45.