Уже післязавтра збірна Швеції домашнім матчем проти грузин стартує у відбірному циклі Чемпіонату світу-2022.
Головний тренер "Тре крунур" Янне Андерссон викликав у головну команду країни Златана Ібрагімовича, якого не було у збірній 5 років.
На передматчевій пресконференції 39-річний форвард "Мілана" не упорався з почуттями, коли в нього запитали про реакцію сім'ї на його повернення в збірну.
"Це не дуже хороше запитання. Мій син Вінсент ридав, коли я поїхав. Але зараз усе гаразд", - відповів Златан, витираючи сльози.
"Капітанський статус мені не потрібен. У нас є капітан - Андреас Гранквіст", - зазначив Ібрагімович.
Нагадаємо, що завтра свой похід на ЧС-2022 починає збірна України.
Підопічні Андрія Шевченка зіграють у Франції з чинними чемпіонами світу. Початок поєдинку о 21:45.