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Після сенсаційної поразки від "Беневенто" в керівництві "Ювентуса" висловилися щодо перспектив Пірло і Роналду

Обидва залишаються ще на рік.

Хоча по реакції Паратічі не скажеш, що він задоволений роботою Пірло
Фото: EPA/UPG
Хоча по реакції Паратічі не скажеш, що він задоволений роботою Пірло

У рамках 28-го туру Серії А "Ювентус" на домашньому "Альянц Стедіумі" сенсаційно поступився скромному "Беневенто" - 0:1.

Генеральний менеджер "Ювентуса" зі спорту Фабіо Паратічі заявив, що клуб не звільнить головного тренера Андреа Пірло і не продасть Кріштіану Роналду влітку.

"У нас є проєкт, який ми почали минулого сезону, одна гра не змінить ні наших поглядів, ні нашої стратегії. Ми дуже задоволені тим, що зробили, тому продовжимо працювати", - цитує 48-річного менеджера Football-Italia.

"Кріштіану Роналду - найкращий гравець у світі, ми не збираємося з ним прощатися. Ця поразка не вплине і на майбутнє Пірло. Ми продовжимо роботу. У нього результати гірші, ніж були у Саррі і Аллегрі? Ми не були незадоволені ними, просто були різні причини, які вплинули на те, що вони пішли", - зазначив Паратічі.

"Ювентус" йде 3-м у Серії А і поступається вже на 10 очок "Інтеру".

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