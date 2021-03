🐐 - @KMbappe (+2) has now scored 💯 goals in Ligue 1. Age of scoring 100th career league goal



22-091 - 🇫🇷Kylian Mbappé

23-149 - 🇦🇷Lionel Messi

24-200 - 🇵🇱Robert Lewandwoski

25-022 - 🇵🇹Cristiano Ronaldo

26-102 - 🇸🇪Zlatan Ibrahimovic#OLPSG #Ligue1