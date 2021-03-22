У рамках 30-го туру французької Ліги 1 відбувся матч лідерів - "Ліон" приймав "Парі Сен-Жермен".

Парижани наочно показали, що, незважаючи на буксування в чемпіонаті, саме вони залишаються найсильнішою командою Франції.

Підопічні Маурісіо Почеттіно здобули перемогу - 4:2, причому до 52-ї хвилини вони вигравали - 4:0.

Дублем відзначився Кіліан Мбаппе.

Таким чином, 22-річний француз установив рекорд чемпіонату Франції. Він став наймолодшим гравцем в історії, який забив 100 голів у турнірі.

84 м'ячі Мбаппе забив у складі ПСЖ, ще 16 - за "Монако". На те, щоб 100 разів відзначитися у воротах суперників, Кіліану знадобилося 142 матчі.

🐐 - @KMbappe (+2) has now scored 💯 goals in Ligue 1. Age of scoring 100th career league goal



22-091 - 🇫🇷Kylian Mbappé

23-149 - 🇦🇷Lionel Messi

24-200 - 🇵🇱Robert Lewandwoski

25-022 - 🇵🇹Cristiano Ronaldo

26-102 - 🇸🇪Zlatan Ibrahimovic#OLPSG #Ligue1 — Gracenote Live (@GracenoteLive) March 21, 2021

Зазначимо, що після перемоги в Ліоні і несподіваної поразки "Лілля" в матчі проти "Німа" (1:2) ПСЖ очолив турнірну таблицю чемпіонату Франції.

Огляд матчу "Ліон" - ПСЖ.