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Мбаппе встановив історичне досягнення в чемпіонаті Франції

ПСЖ вийшов у лідери чемпіонату.

Мбаппе встановив історичне досягнення в чемпіонаті Франції
Кіліан Мбаппе
Фото: EPA/UPG

У рамках 30-го туру французької Ліги 1 відбувся матч лідерів - "Ліон" приймав "Парі Сен-Жермен".

Парижани наочно показали, що, незважаючи на буксування в чемпіонаті, саме вони залишаються найсильнішою командою Франції.

Підопічні Маурісіо Почеттіно здобули перемогу - 4:2, причому до 52-ї хвилини вони вигравали - 4:0.

Дублем відзначився Кіліан Мбаппе.

Таким чином, 22-річний француз установив рекорд чемпіонату Франції. Він став наймолодшим гравцем в історії, який забив 100 голів у турнірі.

84 м'ячі Мбаппе забив у складі ПСЖ, ще 16 - за "Монако". На те, щоб 100 разів відзначитися у воротах суперників, Кіліану знадобилося 142 матчі.

Зазначимо, що після перемоги в Ліоні і несподіваної поразки "Лілля" в матчі проти "Німа" (1:2) ПСЖ очолив турнірну таблицю чемпіонату Франції.

Огляд матчу "Ліон" - ПСЖ.

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