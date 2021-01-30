Фото: twitter.com/OL_English Лео Дюбуа

У стартовому матчі 22-го туру французької Ліги 1 "Ліон" приймав "Бордо" і домігся важкої перемоги - 2:1.

Нічийний рахунок зберігався до 90+2 хвилини, коли 26-річний захисник Лео Дюбуа, якого якимось вітром занесло в штрафний майданчик суперника під час контратаки "Ліона", гарматним ударом з гострого кута увігнав м'яч у дальній кут воріт.

Goal of the season 🔥

Leo Dubois ♥️ pic.twitter.com/S3Dbw415XO — ممدوح ‏‎‎‎ (@KingMamdooh) January 29, 2021

Після цієї перемоги "Ліон" набрав 46 очок і став лідером чемпіонату, на 1 очко випереджаючи ПСЖ і "Лілль", які свої матчі зіграють завтра проти "Лор'яна" і "Діжона" відповідно.

Фото: twitter.com/OL_English

Огляд матчу "Ліон" - "Бордо".