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Феноменальний гол Дюбуа на 90+2 хвилині вивів "Ліон" в лідери чемпіонату Франції

Les Gones принаймні до завтра очолили турнірну таблицю Ліги 1.

Лео Дюбуа
Фото: twitter.com/OL_English
Лео Дюбуа

У стартовому матчі 22-го туру французької Ліги 1 "Ліон" приймав "Бордо" і домігся важкої перемоги - 2:1.

Нічийний рахунок зберігався до 90+2 хвилини, коли 26-річний захисник Лео Дюбуа, якого якимось вітром занесло в штрафний майданчик суперника під час контратаки "Ліона", гарматним ударом з гострого кута увігнав м'яч у дальній кут воріт.

Після цієї перемоги "Ліон" набрав 46 очок і став лідером чемпіонату, на 1 очко випереджаючи ПСЖ і "Лілль", які свої матчі зіграють завтра проти "Лор'яна" і "Діжона" відповідно.

Фото: twitter.com/OL_English

Огляд матчу "Ліон" - "Бордо".

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