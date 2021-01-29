У підсумковому матчі 20-го туру Англійської прем'єр-ліги в Лондоні зустрічалися сусіди по турнірній таблиці "Тоттенгем" і "Ліверпуль".

Матч завершився перемогою гостей - 3:1.

Уже на другій хвилині господарі відкрили рахунок, але VAR зафіксував мінімальний офсайд у форварда "Тоттенгема" Сон Хин Міна.

Нічийний результат протримався до 45+4 хвилини, коли Роберто Фірміно після передачі Садіо Мане з метра вніс м'яч у ворота - 1:0.

Дебют другого тайму також видався бентежним для підопічних Жозе Моуріньо. Після відбитого Уго Льорісом удару того-таки Мане на добиванні зіграв Трент Александер-Арнольд, який подвоїв перевагу Ліверпуля - 2:0.

Через дві хвилини П'єр-Еміль Хейбйорг повернув інтригу матчу - 2:1. Але цей результат протримався недовго.

Мане своїм голом не тільки заспокоїв гру, а й зробив своєрідний хеттрик у матчі - гол і дві результативні передачі.

Завдяки цій перемозі "Ліверпуль" перервав свою 5-матчеву серію без перемог в АПЛ, яка стартувала також у Лондоні після розгромної перемоги над "Крістал Пелас" - 7:0.

Крім того, "червоні" посунули "Вест Гем" українця Андрія Ярмоленка з четвертого місця в турнірній таблиці.

Уже в наступному турі ці команди зустрінуться в очному поєдинку також в столиці Англії.