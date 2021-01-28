МОН порадило перейти на дистанційне навчання у семи областях
МОН порадило перейти на дистанційне навчання у семи областях
Депутати пропонують повернути окремий тариф на електроенергію на перші 100 кВт-год
Депутати пропонують повернути окремий тариф на електроенергію на перші 100 кВт-год
​У "Слуг народу" з'явився власний застосунок для телефону
​У "Слуг народу" з'явився власний застосунок для телефону
Одесу засипало снігом, у місті ускладнено рух транспорту
Одесу засипало снігом, у місті ускладнено рух транспорту
Через хворобу Путіна в Росії почався період трансферу влади, - Служба зовнішньої розвідки
Через хворобу Путіна в Росії почався період трансферу влади, - Служба зовнішньої розвідки
Напад на 15-річного Юрія у Парижі: винуватці досі на свободі
Напад на 15-річного Юрія у Парижі: винуватці досі на свободі
Співробітники ФСБ, які отруїли Навального, причетні до вбивства трьох осіб, - розслідування
Співробітники ФСБ, які отруїли Навального, причетні до вбивства трьох осіб, - розслідування
Зростання тарифів на електроенергію не уникнути
Зростання тарифів на електроенергію не уникнути
Через два дні після інавгурації Байдена в Україні відкрили ще дві кримінальні справи проти Байдена і Порошенка, - Головань
Через два дні після інавгурації Байдена в Україні відкрили ще дві кримінальні справи проти Байдена і Порошенка, - Головань
ГоловнаСпорт

Мессі у матчі на Кубок Іспанії встановив дивовижне досягнення

Лео забиває 15 голів 15 сезонів поспіль.

Ліонель Мессі
Фото: EPA/UPG
Ліонель Мессі
У рамках 1/8 фіналу Кубка Іспанії "Барселона" на виїзді здобула важку вольову, але заслужену перемогу над "Райо Вальєкано" - 2:1.

Один з голів записав на свій рахунок капітан "блаугранас" Ліонель Мессі, для якого цей м'яч став 15-м, забитим в нинішньому сезоні.

Таким чином, 33-річний форвард встановив цікаве досягнення - Лео забиває 15+ м'ячів у складі "Барселони" на протязі 15 сезонів поспіль.

Мессі провів у цьому сезоні 17 матчів в Ла Лізі і забив в них 11 голів, зробивши дві гольові передачі.

У поєдинку на "Кампо-де-Вальекас" аргентинець також побив рекорд "Барси" за кількістю матчів у Кубку Іспанії. Ліонель на один матч випередив Жозепа Самітьєра, на рахунку якого було 75 ігор.

Огляд матчу "Райо Вальєкано" - "Барселона".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також