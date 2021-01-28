Фото: EPA/UPG Ліонель Мессі

У рамках 1/8 фіналу Кубка Іспанії "Барселона" на виїзді здобула важку вольову, але заслужену перемогу над "Райо Вальєкано" - 2:1.

Один з голів записав на свій рахунок капітан "блаугранас" Ліонель Мессі, для якого цей м'яч став 15-м, забитим в нинішньому сезоні.

Таким чином, 33-річний форвард встановив цікаве досягнення - Лео забиває 15+ м'ячів у складі "Барселони" на протязі 15 сезонів поспіль.

15 - Lionel Messi 🇦🇷 has scored 15+ goals in each of his last 15 seasons for @FCBarcelona in all competitions (15 in 2020/21). Infallible. pic.twitter.com/t436IggBkO — OptaJose (@OptaJose) January 27, 2021

Мессі провів у цьому сезоні 17 матчів в Ла Лізі і забив в них 11 голів, зробивши дві гольові передачі.

У поєдинку на "Кампо-де-Вальекас" аргентинець також побив рекорд "Барси" за кількістю матчів у Кубку Іспанії. Ліонель на один матч випередив Жозепа Самітьєра, на рахунку якого було 75 ігор.