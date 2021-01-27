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Російський ексчемпіон світу з легкої атлетики попався на допінгу

Сергій Шубєнков здав позитивний тест на фуросемід.

Російський ексчемпіон світу з легкої атлетики попався на допінгу
Сергій Шубєнков
Фото: Chadi/Xinhua

Російський легкоатлет Сергій Шубєнков здав позитивний допінг-тест. Про це NEWS.ru повідомило джерело, близьке до Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА).

За словами джерела, експерт Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (World Athletics) з питання відновлення ВФЛА Маргарита Пахноцкая вже відправила дану інформацію голові робочої групи по відновленню ВФЛА Руне Андерсену.

У ВФЛА поки не стали коментувати інформацію про здачу позитивної допінг-проби Шубенкова.

"Ми не коментуємо інформацію, якої у нас навіть немає. Якщо щось з'явиться, ми відразу опублікуємо на офіційному сайті", - відповіли NEWS.ru в пресслужбі федерації.

У той же час, за даними "Спор-Експрес", у Шубенкова зберігаються шанси виправдатися, так як заборонений препарат в його організмі присутній у мінімальній концентрації і він чекає розтину проби "Б".

30-річний Шубєнков - єдиний спринтер в історії російської чоловічої легкої атлетики, який завоював медалі чемпіонату світу у бар'єрному бігу на 110 м. Він виграв "золото" чемпіонату світу-2015 у Пекіні. Крім того, в активі Шубенкова дві срібні медалі ЧС-2017 і 2019 у Лондоні і Досі відповідно, а також "бронза" ЧС-2013 у Москві.

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