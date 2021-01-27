Рада ухвалила закон Зеленського про референдум
Рада ухвалила закон Зеленського про референдум
КМІС оприлюднив свіжі президентські і партійні рейтинги: лідирують Зеленський і ОПЗЖ
КМІС оприлюднив свіжі президентські і партійні рейтинги: лідирують Зеленський і ОПЗЖ
Президент двічі просив Дубінського вийти з фракції - джерела у керівництві “Слуга народу”
Президент двічі просив Дубінського вийти з фракції - джерела у керівництві “Слуга народу”
Для Дубінського підготували три сценарії, його долю вирішить голосування, - Корнієнко
Для Дубінського підготували три сценарії, його долю вирішить голосування, - Корнієнко
Зростання тарифів на електроенергію не уникнути
Зростання тарифів на електроенергію не уникнути
Російська прогулянка і російський крах
Російська прогулянка і російський крах
Суркіс заявив, кому готовий продати "Динамо"
Суркіс заявив, кому готовий продати "Динамо"
"Слугам народу" пригрозили виключенням з фракції, якщо вони не голосуватимуть за закон про референдум, - джерела
"Слугам народу" пригрозили виключенням з фракції, якщо вони не голосуватимуть за закон про референдум, - джерела
Померла актриса із "Джентльмен-шоу" Ірина Токарчук
Померла актриса із "Джентльмен-шоу" Ірина Токарчук
ГоловнаСпорт

Захисник "Манчестера Сіті" готовий відмовитися від зарплати за півроку заради переходу у "Барселону" у січні

Ерік Гарсія жадає повернутися на "Ноу Камп".

Захисник "Манчестера Сіті" готовий відмовитися від зарплати за півроку заради переходу у "Барселону" у січні
Ерік Гарсія
Фото: EPA/UPG

Кандидат у президенти "Барселони" Віктор Фонте заявив, що захисник "Манчестера Сіті" Ерік Гарсія готовий відмовитися від зарплати за півроку заради переходу до складу "блаугранас" у січні.

За повідомленням ESPN, манкуніанці готові відпустити іспанця нинішньою зимою, якщо каталонці виплатять за нього 3 млн євро відступних.

Однак справу ускладнює той факт, що після відставки колишнього президента "Барси" Жосепа Бартомеу виконуючий обов'язки президента Карлес Тускетс не має права підписувати контракти.

Для підписання Гарсії в січні буде потрібна згода трьох кандидатів на посаду: Жоана Лапорти, Тоні Фрейші і самого Фонте.

У свою чергу, Лапорта раніше заявляв, що через зростаючий борг клубу було б безвідповідально вкладати гроші в підписання гравців у січні, з огляду на, що влітку Ерік зможе приєднатися до "Барси" в якості вільного агента.

У нинішньому сезоні Гарсія зіграв у восьми матчах "МанСіті" у всіх турнірах.

Додамо, що Гарсія, якого "городяни" підписали в 2017 році, є вихованцем "Барселони".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також