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Український боксер відмовився від пояса WBA

Обставини змусили Карена Чухаджяна відмовитися від титулу.

Український боксер відмовився від пояса WBA
Карен Чухаджян
Фото: fightnews.info

Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян відмовився від пояса WBA International.

"Пояс ми облишили. Спочатку ми хотіли його захищати, але гепатит, потім коронавірус, плюс розійшлися зі Sparta Boxing Promotions, і на той момент не було кому організувати цей поєдинок. Тому прийняли рішення його облишити", - зазначив Чухаджян в інтерв'ю isport.ua.

Нагадаємо, 1 лютого 2020 року в Росії українець переміг росіянина Сергія Воробйова окремим рішенням суддів і завоював вакантний титул WBA International.

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