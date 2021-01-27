Український боксер відмовився від пояса WBA

Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян відмовився від пояса WBA International.

"Пояс ми облишили. Спочатку ми хотіли його захищати, але гепатит, потім коронавірус, плюс розійшлися зі Sparta Boxing Promotions, і на той момент не було кому організувати цей поєдинок. Тому прийняли рішення його облишити", - зазначив Чухаджян в інтерв'ю isport.ua.

Нагадаємо, 1 лютого 2020 року в Росії українець переміг росіянина Сергія Воробйова окремим рішенням суддів і завоював вакантний титул WBA International.