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У "Динамо" є шанси провести матч 1/16 фіналу Ліги Європі проти "Брюгге" з глядачами

Все залежить від позитивної динаміки спаду пандемії у Києві.

У "Динамо" є шанси провести матч 1/16 фіналу Ліги Європі проти "Брюгге" з глядачами
Фото: koloskovalivka.com

16 лютого у Києві "Динамо" проведе перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи проти бельгійського "Брюгге".

З урахуванням поліпшення епідеміологічної ситуації з коронавірусом в Україні в цілому, столичний клуб найближчим часом не виключає можливості звернутися до київської влади, щоб дозволити уболівальникам частково заповнити арену НСК "Олімпійський", повідомляє Meta-ratings.com.ua.

Відзначимо, що 18 серпня минулого року техногенна комісія столиці заборонила доступ глядачів під час проведення футбольних матчів у Києві до стабілізації епідемічної ситуації. Після цього в жовтні як виняток УАФ було надано дозвіл на проведення в столиці трьох матчів національної та молодіжної збірних країни за участю обмеженого (до 30%) кількості глядачів.

Раніше УЄФА також дозволив допускати глядачів на матчі під своєю егідою в кількості не більше 30 відсотків від місткості арен. При цьому підкреслюється, що спочатку такий дозвіл клуби повинні отримати від місцевої влади.

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