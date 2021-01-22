УАФ оштрафувала президента київського "Динамо" Суркіса на 50 тис. гривень за інтерв'ю

Які саме слова або фрази стали причиною покарання, не повідомляється.

Українська асоціація футболу (УАФ) оштрафувала президента футбольного клубу "Динамо" Ігоря Суркіса на 50 тисяч гривень за висловлювання під час інтерв’ю, повідомляється на сайті УАФ.

"Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив рішення застосувати до президента ФК "Динамо" (Київ) Суркіса І.М. санкцію у вигляді обов’язкового грошового внеску у розмірі 50 тис. гривень та попередити його про можливість застосування тяжчого покарання у випадку повторення порушення, за поведінку, що шкодить репутації футболу та УАФ, та містить ознаки порушень положень Кодексу етики та чесної гри УАФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підставою для прийняття такого рішення став висновок Комітету етики та чесної гри, який встановив наявність порушень у висловлюваннях Суркіса під час телеінтерв’ю 2 серпня 2020 року.

Які саме слова або фрази стали причиною покарання, не повідомляється.

У грудні минулого року КДК УАФ ухвалив рішення щодо покарання головного тренера "Динамо" Мірчі Луческу.

Йдеться про матч 13-го туру УПЛ проти ФК "Колос" (Ковалівка), коли він під час гри залишив технічну зону і вийшов на поле. Луческу отримав покарання у вигляді попередження та відсторонення на один матч умовно.

"Враховуючи те, що в рапортах головного арбітра та четвертого арбітра матчу не було жодних записів про цей інцидент, КДК УАФ звернув на це увагу комітету арбітрів. Рішення ж було ухвалено на підставі запису в рапорті делегата матчу", - зазначили в УАФ.

Нагадаємо, у грудні минулого року Ігор Суркіс провів зустріч з Луческу, на якій обговорив потенційних зимових новачків.