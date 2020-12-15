Суркіс розповів про зимову трансферну політику "Динамо"

Президент "Динамо" Ігор Суркіс провів зустріч з головним тренером Мірчею Луческу, на якій обговорив потенційних зимових новачків, повідомляє офіційний сайт віцечемпіонів України.

При цьому Суркіс не назвав прізвищ, проте підтвердив, що клубу цікаві захисник, хавбек і форвард.

"Щодо трансферної політики - Мірча Луческу сказав дуже точну і правильну фразу: "Якщо хочете результатів просто зараз, то треба посилювати команду. Якщо готові почекати, то чекати доведеться рік", - цитує свого президента пресслужба клубу.

"Але так влаштовані люди, і керівництво клубу, і уболівальники, що всі хочуть результату тут і зараз. Тому ми зійшлися на тому, що ті позиції, які потребують посилення, ми будемо посилювати. Робота в цьому напрямку ведеться, активно задіяна селекційна служба, і ми докладемо всіх зусиль, щоб наша команда вийшла на новий якісний рівень.

Але відразу хочу сказати, що купувати гравців для кількості ми точно не будемо. У нас багато талановитої молоді, і немає сенсу брати футболістів, які просто зараз не зроблять "Динамо" кращим", - зазначив Суркіс.

При цьому президент "Динамо" підтвердив, що селекційна служба об'єктивно не звертала увагу на ринок Південної Америки.

"Ситуація склалася так, що південноамериканський вектор селекції в "Динамо" не спрацював. Представники Бразилії не приживаються так, як, наприклад, у "Шахтарі", де їх ціла діаспора і створено всі умови під них. Але в нас є інші козирі, інші сильні кадрові можливості - це наша школа. У складі нашої команди грає багато вихованців клубної школи, вони вже доросли й до національної збірної, навіть якщо брати до уваги обставини їхнього дебюту", - підкреслив президент "Динамо".

"Важливо, щоб наша молодь не зупинялася у своєму розвитку, продовжувала прогресувати і рости. Забарний, Попов, який уже як старожил команди у 21 рік, Миколенко, по-новому розкрився Шапаренко. Віктор Циганков на початку сезону через травму не міг показати себе, а потім вийшов на свій звичний рівень і забив 10 голів у першій частині сезону, хоча це ще далеко не найкращий його футбол. Я сказав би, що він показує відсотків 60 свого потенціалу", - підсумував Суркіс.