Федерер практично не грав цього сезону, втім за 2020-й заробив більше від Роналду і Мессі

Легендарний швейцарський тенісист Роджер Федерер посів третє місце в списку найбільш високооплачуваних знаменитостей у 2020 році, повідомляє championat.com з посиланням на видання Forbes.

20-разовий переможець турнірів "Великого шолома" заробив $106,3 млн, поступившись лише підприємниці Кайлі Дженнер ($590 млн) і музиканту Каньє Весту ($170 млн).

Замкнули першу п'ятірку португалець Кріштіану Роналду ("Ювентус") і аргентинець Ліонель Мессі ("Барселона"), котрі заробили $105 млн і $104 млн відповідно.

Також у топ-10 потрапили бразилець Неймар (ПСЖ) і американський баскетболіст "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс, які заробили $95,5 млн і $88,2 млн відповідно.

Нагадаємо, Федерер переніс операцію на правому коліні в лютому.