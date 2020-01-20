В первом раунде Australian Open-2020 экс-первая ракетка мира Роджер Федерер не имел проблем в матче со Стивом Джонсоном, переиграв американца в трех сетах 6:3, 6:2, 6:2.
Матч продолжался 1 час и 21 минуту.
Таким образом, швейцарский теннисист стал рекордсменом по количеству участий в Открытом чемпионате Австралии среди мужчин.
Нынешний турнир стал для 38-летнего 20-кратного победителя турниров "Большого шлема" 21-м в карьере.
Ранее он делил первое место с австралийцем Ллейтоном Хьюиттом.
Отметим, что Федерер выигрывал Australian Open 6 раз.
Обзор поединка Федерер - Джонсон - на официальном сайте турнира.