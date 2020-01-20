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Федерер стал рекордсменом Australian Open

Роджер в 21-й раз сыграл на Открытом чемпионате Австралии.

Федерер стал рекордсменом Australian Open
Роджер Федерер после завершения исторического матча
Фото: EPA/UPG

В первом раунде Australian Open-2020 экс-первая ракетка мира Роджер Федерер не имел проблем в матче со Стивом Джонсоном, переиграв американца в трех сетах 6:3, 6:2, 6:2.

Матч продолжался 1 час и 21 минуту.

Таким образом, швейцарский теннисист стал рекордсменом по количеству участий в Открытом чемпионате Австралии среди мужчин.

Нынешний турнир стал для 38-летнего 20-кратного победителя турниров "Большого шлема" 21-м в карьере.

Ранее он делил первое место с австралийцем Ллейтоном Хьюиттом.

Отметим, что Федерер выигрывал Australian Open 6 раз.

Обзор поединка Федерер - Джонсон - на официальном сайте турнира.

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