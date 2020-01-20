Ястремская обновила свой личный рекорд в рейтинге WTA

На прошлой неделе в женском теннисном туре состоялись два турнира.

На более престижном в Аделаиде до финала дошла Даяна Ястремская. И, несмотря на поражение от первой ракетки мира Эшли Барти (2:6, 5:7), в новой редакции рейтинга WTA вторая ракетка Украины обновила личный рекорд, поднявшись на 21-ю позицию.

В свою очередь, Барти укрепилась на вершине.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пока что сохранила высокую пятую позицию.

В целом, в топ-10 состоялась одна небольшая рокировка: Симона Халеп опередила Наоми Осаку, но разница в очках минимальная.

Более масштабные изменения ожидаются через две недели, когда завершится Australian Open.

Украинки в рейтинге WTA: