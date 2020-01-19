Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская уступила первой ракетке мира Эшли Барти в финале турнира WTA в австралийской Аделаиде 2:6, 5:7.

До этого теннисистки встречались один раз: Барти обыграла Даяну в прошлом году на соревнованиях в Майами, также в двух партиях.

Таким образом, 19-летняя украинка к Hong Kong Tennis Open, Thailand Open и Internationaux de Strasbour не сумела добавить четвертый в карьере титул WTA и первый - на турнирах серии Премьер.

Кроме того, для Ястремской поражение в Аделаиде стало первым в финалах турниров WTA.

Обзор поединка Барти - Ястремская - на официальном сайте WTA.