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В женской биатлонной эстафете на Кубке мира спортсменка закрыла чужие мишени

Россиянкам подсобили соперницы.

В женской биатлонной эстафете на Кубке мира спортсменка закрыла чужие мишени
Фото: EPA/UPG

В немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону прошла женская эстафета, победу в которой одержали норвежки.

Украинский квартет занял 6-е место.

Во время гонки на одном из огневых рубежей произошел трагикомичный эпизод с командой России.

"Самое интересное было на стойке. Видели? Не знаю, кто передо мной стоял, но соперница начала закрывать мишени на моей установке", - цитирует интервью Кристины Резцовой программе Матч-ТВ "Спорт-Экспресс".

Кристина резцова
Фото: nstagram.
Кристина резцова

"Она уже два габарита закрыла, мне оставалось закрыть только три. Но нужно было отстрелять все пять патронов. Я знаю правила. У меня просто не было выбора. Если установка закрыта, то нужно все равно сделать пять выстрелов по мишеням. Я так и сделала: ко мне теперь претензий нет.

Нужно стрелять именно в мишень. Нельзя палить в воздух или снег. Иначе это считалось бы осечкой. Нужно было бы заряжать дополнительные патроны", - отметила россиянка.

Добавим, что неожиданная помощь соперниц не особо помогла российской сборной, занявшей лишь 11-е место.

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