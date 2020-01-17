Российская модель арестована в Испании за ложное обвинение в изнасиловании защитником "Милана"

Российская модель Луиза Кремлева арестована в Испании за дачу ложных показаний, сообщает "Спорт-Экспресс".
Девушка обвиняла Тео Эрнандеса, который тогда играл за "Реал", в попытке изнасилования, которое произошло еще в июне 2017 года на парковке ночного клуба Olivia Valère в Марбелье.
По словам Кремлевой, футболист "попытался совершить над ней действия сексуального характера". Но после неудачной попытки контакта Эрнандес выбросил ее из автомобиля.
Однако суд не нашел доказательств преступления и постановил арестовать россиянку.
С лета 2019 года 22-летний Тео Эрнандес выступает за "Милан".