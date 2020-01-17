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Российская модель арестована в Испании за ложное обвинение в изнасиловании защитником "Милана"

Суд стал на сторону футболиста.

Российская модель арестована в Испании за ложное обвинение в изнасиловании защитником "Милана"
Луиза Кремлева
Фото: instagram.com/luisa.kremleva

Российская модель Луиза Кремлева арестована в Испании за дачу ложных показаний, сообщает "Спорт-Экспресс".

Девушка обвиняла Тео Эрнандеса, который тогда играл за "Реал", в попытке изнасилования, которое произошло еще в июне 2017 года на парковке ночного клуба Olivia Valère в Марбелье. 

По словам Кремлевой, футболист "попытался совершить над ней действия сексуального характера". Но после неудачной попытки контакта Эрнандес выбросил ее из автомобиля.

Однако суд не нашел доказательств преступления и постановил арестовать россиянку.

С лета 2019 года 22-летний Тео Эрнандес выступает за "Милан".

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