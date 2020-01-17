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Тьягу Силва обозвал Неймара "идиотом"

В шутливой форме это выглядит не так обидно.

Тьягу Силва обозвал Неймара "идиотом"
Тьяго Силва и Неймар
Фото: EPA/UPG

Бразильские соотечественники – Тьягу Силва и Неймар, как, в принципе и все футболисты "Пари Сен-Жермен", пребывали в приподнятом настроении после победного выездного матча французской Лиги 1 против "Монако" (4:1).

По такому случаю Неймар предложил футболистам в самолете сделать памятное селфи. Те охотно согласились, но вместо снимка форвард записал все происходящее на видео.

Силва, по-видимому, решил, что Неймар делает фотосьемку и спросил Неймара: "Так ты снимаешь, идиот?", после чего футболисты рассмеялись.

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