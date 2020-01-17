Ломаченко и Лопес дали согласие на проведение объединительного боя

В мае кто-то из них может стать абсолютным чемпионом мира.

Бой между чемпионом мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и чемпионом мира по версии IBF, американцем Теофимо Лопесом (14-0, 11 КО) согласован. Об этом сообщил промоутер украинца Боб Арум.

При этом Арум подчеркнул, что открытым остается лишь вопрос по месту проведения боя.

"Бой уже согласован, Ломаченко и Лопес дали согласие. Объединительный бой определенно состоится до конца мая. Главным вопросом остается место для встречи. На мой взгляд, поединок должен состояться в Нью-Йорке на Madison Square Garden, однако у нас есть и другие предложения", - цитирует Арума klitschko-brothers.com.