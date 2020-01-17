Экс-форвард сборной Украины подписал контракт с азербайджанским клубом

Экс-форвард "Металлиста" и сборной Украины Марко Девич вернулся в азербайджанский "Сабах", где уже выступал ранее, сообщает официальный сайт столичного клуба.

36-летний Девич подписал контракт на полгода. Он ранее уже выступал за "Сабах" в сезоне 2018/19, являясь автором первого гола команды в элите азербайджанского футбола.

Текущий сезон Девич начал на исторической родине в Сербии, где выступал за "Вождовац", но в начале года стал свободным агентом.

За сборную Украины натурализованный украинец провел 35 матчей и забил семь голов.

В данный момент "Сабах" находится на шестом месте турнирной таблицы чемпионата Азербайджана.