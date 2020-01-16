Украинская спортивная пара София Нестерова и Артем Даренский стала бронзовым призером в командных соревнованиях зимних юношеских Олимпийских игр, которые проходят в Лозанне (Швейцария).

Фото: ufsf.com.ua София Нестерова и Артем Даренский

Об этом информирует пресс-служба Украинской федерации фигурного катания на коньках.

Украинцы выступали в составе смешанной команды Vision, которая заняла третье место. Вместе с украинскими фигуристами на пьедестал взошли Андрей Мозалев (одиночное катание, Россия), Регина Шерман (одиночное катание, Венгрия), Натали Д'Алессандро/Брюс Уэдделла (спортивные танцы на льду, Канада). Команда набрала 18 очков.

Фото: ufsf.com.ua

Чемпионами юношеских Олимпийских игр с результатом 24 очка стали члены команды Courage, в которую вошли спортсмены из Эстонии, России, Грузии и Японии.

Серебряные медали (22 очка) получила команда Focus в составе японских, американских и российских фигуристов.

Команда Motivation, в которой выступал украинец Андрей Кокура, заняла пятое место, а команда Future с участием нашей танцевальной пары Анны Чернявской/Олега Муратова - седьмое.

Как сообщалось, 12 января юные украинские фигуристы завоевали три награды международного турнира в Польше.