В "Слуге народа" считают обнародование записей провокацией группы Коломойского против Гончарука
В "Слуге народа" считают обнародование записей провокацией группы Коломойского против Гончарука
Гончарук записал видеообращение к "тем, кто борется против нас"
Гончарук записал видеообращение к "тем, кто борется против нас"
Транзит по-путински
Транзит по-путински
Иранский тест на профнепригодность. Видеоблог Сони Кошкиной
Иранский тест на профнепригодность. Видеоблог Сони Кошкиной
В Кабмине опровергли слухи об отставке Гончарука
В Кабмине опровергли слухи об отставке Гончарука
Рада повысила годовые лимиты для ФОП
Рада повысила годовые лимиты для ФОП
В сеть слили запись прослушки Гончарука (обновлено)
В сеть слили запись прослушки Гончарука (обновлено)
Сергей Сивохо и старые-новые песни о мире
Сергей Сивохо и старые-новые песни о мире
Рада приняла новый закон о среднем образовании
Рада приняла новый закон о среднем образовании
ГлавнаяСпорт

Украинские фигуристы завоевала "бронзу" зимних юношеских Олимпийских игр-2020

Украинцы выступали в составе смешанной команды Vision.

Украинская спортивная пара София Нестерова и Артем Даренский стала бронзовым призером в командных соревнованиях зимних юношеских Олимпийских игр, которые проходят в Лозанне (Швейцария).

София Нестерова и Артем Даренский
Фото: ufsf.com.ua
София Нестерова и Артем Даренский

Об этом информирует пресс-служба Украинской федерации фигурного катания на коньках.

Украинцы выступали в составе смешанной команды Vision, которая заняла третье место. Вместе с украинскими фигуристами на пьедестал взошли Андрей Мозалев (одиночное катание, Россия), Регина Шерман (одиночное катание, Венгрия), Натали Д'Алессандро/Брюс Уэдделла (спортивные танцы на льду, Канада). Команда набрала 18 очков.

Фото: ufsf.com.ua

Чемпионами юношеских Олимпийских игр с результатом 24 очка стали члены команды Courage, в которую вошли спортсмены из Эстонии, России, Грузии и Японии.

Серебряные медали (22 очка) получила команда Focus в составе японских, американских и российских фигуристов.

Команда Motivation, в которой выступал украинец Андрей Кокура, заняла пятое место, а команда Future с участием нашей танцевальной пары Анны Чернявской/Олега Муратова - седьмое.

Как сообщалось, 12 января юные украинские фигуристы завоевали три награды международного турнира в Польше.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также