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Юные украинские фигуристы завоевали три награды международного турнира в Польше

Все призеры - представители одесской школы фигурного катания.

Юные украинские фигуристы завоевали три награды международного турнира в Польше
Елизавета Семенова и Иван Качур
Фото: ufsf.com.ua

Юные украинские фигуристы завоевали три награды международного турнира Mentor Torun Cup 2020, который завершился в польском городе Торунь.

По информации Украинской федерации фигурного катания на коньках, в спортивных танцах на льду в категории Basic Novice "золото" завоевал дуэт Елизавета Семенова и Иван Качур, который показал лучший результат среди десяти пар-участниц. За три выступления фигуристы получили от судей 48.70 балла.

В категории Intermediate Novice серебряную награду завоевали Ирина Пидгайная и Михаил Сандул. Они были вторыми во всех трех танцах и набрали всего 71.44 балла.

Еще одно "серебро" - в соревнованиях Interclub Mentor Torun Cup, получила Вера Щерблюк. Выступая в категории Gold Girls, она набрала 47.56 балла.

Вера Щерблюк
Фото: ufsf.com.ua
Вера Щерблюк

Все призеры - представители одесской школы фигурного катания.

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