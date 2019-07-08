Российская фигуристка, сказавшая о пользе допинга, будет выступать за Украину

13-летняя российская фигуристка Анастасия Шаботова получила разрешение Федерации фигурного катания Москвы выступать за Украину. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте организации.

В начале года юная спортсменка оказалась в центре внимания, когда в ходе общения с болельщиками в своем "Инстаграм" отметила, что для успешных выступлений нужно принимать допинг.

"Как выступать стабильно? Выпить много допинга — и выступаешь стабильно. Вот и всё. Только надо правильный допинг пить. В «Хрустальном» пьют или не пьют? Конечно, пьют", - цитирует Анастасию championat.com.