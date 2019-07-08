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На турнире UFC 239 боец нокаутировал экс-чемпиона, сломав тому челюсть

Люка Рокхолд пропустил несколько мощных ударов.

На турнире UFC 239 боец нокаутировал экс-чемпиона, сломав тому челюсть
Фото: isport.ua

Люк Рокхолд
Фото: isport.ua
Люк Рокхолд
Накануне в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 239. В основном карде Ян Блахович по прозвищу "Польский молот" жестко нокаутировал бывшего чемпиона в среднем весе Люка Рокхолда.

Нокаут случился во втором раунде. После боя врачи зафиксировали у Рокхолда перелом челюсти.

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