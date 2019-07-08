Нокаут случился во втором раунде. После боя врачи зафиксировали у Рокхолда перелом челюсти.
The Polish Hammer! 🇵🇱🔨 Jan Blachowicz destroys Luke Rockhold in R2 #UFC239pic.twitter.com/rGElyQzmLF— MyBookie Sportsbook (@betmybookie) 7 июля 2019 г.
Люка Рокхолд пропустил несколько мощных ударов.
Нокаут случился во втором раунде. После боя врачи зафиксировали у Рокхолда перелом челюсти.
The Polish Hammer! 🇵🇱🔨 Jan Blachowicz destroys Luke Rockhold in R2 #UFC239pic.twitter.com/rGElyQzmLF— MyBookie Sportsbook (@betmybookie) 7 июля 2019 г.