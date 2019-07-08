Люка Рокхолд пропустил несколько мощных ударов.

Фото: isport.ua Люк Рокхолд

Накануне в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 239. В основном карде Ян Блахович по прозвищу "Польский молот" жестко нокаутировал бывшего чемпиона в среднем весе Люка Рокхолда.

Нокаут случился во втором раунде. После боя врачи зафиксировали у Рокхолда перелом челюсти.