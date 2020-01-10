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Футбольный клуб "Нанси" по ошибке позвал фанатов на кладбище вместо стадиона

Рассылка сопровождалась сообщением со словами: "Мое место здесь".

Футбольный клуб "Нанси" по ошибке позвал фанатов на кладбище вместо стадиона
"Нанси" всегда вместе с болельщиками
Фото: twitter.com/asnlofficiel

Пресс-служба французского клуба "Нанси" попала курьезную ситуацию из-за необычного поздравления своих фанатов с Новым годом.

Накануне праздников клуб разослал болельщикам онлайн-карту города с набором координат, которые должны были указать на домашнюю арену команды "Стад Марсель Пико".

Рассылка сопровождалась сообщением со словами: "Мое место здесь", сообщает isport.ua, ссылаясь на Goal. При этом по указанным координатам GPS фактически расположено муниципальное кладбище.

Спустя некоторое время пресс-служба заметила ошибку и принесла извинения.

"Нанси" хочет успокоить своих болельщиков и партнеров. Поздравительная открытка была электронным макетом. Когда его создали, стадион переместили на карту, из-за чего его координаты GPS были изменены", - сказано в заявлении клуба.

Позднее клуб отправил фанатам поздравление с правильными координатами.

Напомним, в данный момент "Нанси" занимает 10-е место турнирной таблице Лиги 2, набрав 27 очков.

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