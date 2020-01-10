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Матч бейсбольной лиги в Венесуэле закончился яркой массовой дракой

В одном эпизоде биту применили по ее прямому назначению.

Матч бейсбольной лиги в Венесуэле закончился яркой массовой дракой
Фото: Twitter

Матч бейсбольной лиги в Венесуэле между командами "Карибес" и "Сулия" закончился ярким перформансом-потасовкой, в котором приняли участие обе команды.

Матч неуклонно клонился к своему завершению при разгромном счете в пользу "Карибес", но в одном из иннингов бывший бэттер клуба Главной лиги бейсбола (МLB) - "Аризоны Даймондбэкс" Алекс Ромеро, играющий в настоящее время за "Сулию" нервно отреагировал на то, что питчер "Карибес" якобы нарочно бросил мяч в его сторону.

Ромеро видимо, решил, что питчеру подсказал стоявший за его спиной соперник, поэтому сразу атаковал кэтчера, врезав ему битой. Кэтчер в долгу не остался, и началась потасовка.

По ее итогам удалили сразу пять человек из обеих команд, а Ромеро как зачинщик рискует остаться без бейсбола до конца сезона.

Добавим, что бейсбол в раздираемой тысячей проблем Венесуэле является самым популярным видом спорта.

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