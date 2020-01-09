Игрок "Аякса" покинул сбор в Катаре из-за конфликта Ирана и США

Защитник "Аякса" Серджиньо Дест покинул тренировочный сбор команды, которая сейчас находится в Катаре. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Сообщается, что футболист опасался за свою безопасность из-за политической напряженности между Ираном и США.

19-летний защитник - гражданин США и игрок сборной страны. Он провел три матча за национальную команду.

Ранее сборная США отменила сбор в Катаре по аналогичной причине.

В 2022 году в Катаре состоится Чемпионат мира, который впервые в истории пройдет зимой.

В текущем сезоне Дест провел 24 матча за "Аякс" во всех турнирах. В его активе два гола и столько же результативных передач.