Иран обстрелял ракетами военных США в Ираке
Иран обстрелял ракетами военных США в Ираке
В Луцке из окна седьмого этажа выпали две несовершеннолетние девушки
В Луцке из окна седьмого этажа выпали две несовершеннолетние девушки
Самолет украинских авиалиний со 176 людьми на борту упал в Иране (обновляется)
Самолет украинских авиалиний со 176 людьми на борту упал в Иране (обновляется)
Задержанным за убийство двух девушек на съемной квартире в Киеве предъявили подозрение
Задержанным за убийство двух девушек на съемной квартире в Киеве предъявили подозрение
В Киеве мужчина на улице изрезал ножом девушку, объявлен розыск
В Киеве мужчина на улице изрезал ножом девушку, объявлен розыск
​Подозреваемых в убийстве двух девушек в Киеве арестовали без права залога (обновлено)
​Подозреваемых в убийстве двух девушек в Киеве арестовали без права залога (обновлено)
В Киеве загорелся "Зал царства свидетелей Иеговы", один человек получил ожоги
В Киеве загорелся "Зал царства свидетелей Иеговы", один человек получил ожоги
В Николаевской области мужчина избил и изнасиловал знакомого
В Николаевской области мужчина избил и изнасиловал знакомого
​В аэропорту Тель-Авива у "Боинга-737" перед взлетом загорелся двигатель
​В аэропорту Тель-Авива у "Боинга-737" перед взлетом загорелся двигатель
ГлавнаяСпорт

Игрок "Аякса" покинул сбор в Катаре из-за конфликта Ирана и США

Серджиньо Дест является гражданином США.

Игрок "Аякса" покинул сбор в Катаре из-за конфликта Ирана и США
Серджиньо Дест (слева)
Фото: EPA/UPG

Защитник "Аякса" Серджиньо Дест покинул тренировочный сбор команды, которая сейчас находится в Катаре. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Сообщается, что футболист опасался за свою безопасность из-за политической напряженности между Ираном и США.

19-летний защитник - гражданин США и игрок сборной страны. Он провел три матча за национальную команду.

Ранее сборная США отменила сбор в Катаре по аналогичной причине.

В 2022 году в Катаре состоится Чемпионат мира, который впервые в истории пройдет зимой.

В текущем сезоне Дест провел 24 матча за "Аякс" во всех турнирах. В его активе два гола и столько же результативных передач.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также