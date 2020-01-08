В окружении Фридмана прокомментировали намерения российского миллиардера купить "Карпаты"

"Чушью" назвали в окружении одного из богатейших бизнесменов Российской Федерации, совладельца и председателя наблюдательного совета консорциума "Альфа-Групп" Михаила Фридмана сообщения об интересе миллиардера к покупке украинского футбольного клуба "Карпаты", сообщает Forbes.

При этом директор по маркетингу и коммуникациям "Альфа-банка" Алексей Гиязов назвал странным источник новости о футбольных планах Фридмана.

Ранее сайт болельщиков футбольного клуба "Карпаты" сообщил со ссылкой на "источники, приближенные к олигарху Михаилу Фридману", что миллиардер "изучает возможность покупки львовских "Карпат", выкупив доли в клубе у бизнесменов Петра Дыминского и Игоря Коломойского.