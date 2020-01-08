Иран обстрелял ракетами военных США в Ираке

Американскую авиабазу, расположенную рядом с городом аль-Асад в Ираке, и базу американских коалиционных сил в Эрбиле обстреляли ракетами. По данным Пентагона, Иран выпустил не менее десятка ракет, передает CNN.

По словам помощника главы Пентагона по связям с общественностью Джонатана Хоффмана, эти базы находятся в состоянии повышенной боевой готовности "из-за признаков того, что иранский режим планировал атаковать силы и интересы" Штатов в Ираке.

Вашингтон оценивает предварительный ущерб от атак, Хоффман заявил, что власть примет необходимые для защиты своих военных, партнеров и союзников в регионе меры.

На иранских государственных каналах сообщили, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) "нанес удар по авиабазе США аль-Асад в Ираке десятками ракет". КСИР заявил, что будут "уничтожающие ответы в случает новой агрессии", передает "Украинская правда". Также в Корпусе сказали, что будут наносить удары по любой региональной стране, которая "станет платформой для агрессии США".

Напомним, 3 января в Багдаде в результате ракетного воздушного удара погибли 8 человек, среди которых генерал и руководитель одного из спецподразделений Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) Касем Сулеймни. Распоряжение о ликвидации дал президент США Дональд Трамп.

Трамп, комментируя инцидент, назвал генерала "террористом номер один в мире". Иран сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны и пообещал ответные меры.

5 января Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки будут готовы нанести удары по 52 целям в Иране в случае, если Тегеран примет ответные действия за убийство иранского генерала Сулеймани.

Парламент Ирана 7 января проголосовал за законопроект, которым армия США и Пентагон признаются "террористическими организациями".

Секретарь Высшего совета нацбезопасности Али Шамхани заявил, что Иран рассматривает 13 вариантов мести США за ликвидацию генерала Сулеймани.