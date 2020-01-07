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НАТО выведет часть военных из Ирака

"Альянс примет все необходимые меры предосторожности для защиты своего персонала".

НАТО выведет часть военных из Ирака
Фото: nato.int

НАТО выводит часть своего контингента из Ирака из-за эскалации напряженности в регионе после ликвидации США иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Североатлантический альянс примет все необходимые меры предосторожности для защиты своего персонала", заявил  представитель НАТО.

Как сообщалось ранее, Альянс уже приостановил учебную миссию в Ираке - небоевую, учебную и консультативную программу по подготовке сил безопасности республики. Эта миссия насчитывала около 500 инструкторов и консультантов из стран НАТО, большинство из них - из Канады.

В Альянсе заявили, что готовы продолжить миссию, как только позволит ситуация.

Несколькими днями ранее международная коалиция по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" распорядилась приостановить обучение бойцов курдских военных формирований и иракских военнослужащих ради безопасности собственных сил.

Напомним, иранский генерал Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате американского ракетного удара по колонне автомобилей вблизи международного аэропорта Багдада. Вместе с генералом погибли несколько иракских политиков и военачальников. Сулеймани возглавлял элитное подразделение "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции, которое осуществляет военные и тайные операции за пределами Ирана.

Он курировал борьбу с ИГИЛ, отвечал за Сирию и Ирак, получал приказы напрямую от иранского духовного лидера аятоллы Али Хаменеи. Вскоре после смерти Сулеймани Али Хаменеи назначил его преемником бригадного генерала Эсмаила Каани.

Иран заявил о 13 сценариях мести США за ликвидацию Сулеймани.

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