НАТО выведет часть военных из Ирака

НАТО выводит часть своего контингента из Ирака из-за эскалации напряженности в регионе после ликвидации США иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
"Североатлантический альянс примет все необходимые меры предосторожности для защиты своего персонала", заявил представитель НАТО.
Как сообщалось ранее, Альянс уже приостановил учебную миссию в Ираке - небоевую, учебную и консультативную программу по подготовке сил безопасности республики. Эта миссия насчитывала около 500 инструкторов и консультантов из стран НАТО, большинство из них - из Канады.
В Альянсе заявили, что готовы продолжить миссию, как только позволит ситуация.
Несколькими днями ранее международная коалиция по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" распорядилась приостановить обучение бойцов курдских военных формирований и иракских военнослужащих ради безопасности собственных сил.
Напомним, иранский генерал Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате американского ракетного удара по колонне автомобилей вблизи международного аэропорта Багдада. Вместе с генералом погибли несколько иракских политиков и военачальников. Сулеймани возглавлял элитное подразделение "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции, которое осуществляет военные и тайные операции за пределами Ирана.
Он курировал борьбу с ИГИЛ, отвечал за Сирию и Ирак, получал приказы напрямую от иранского духовного лидера аятоллы Али Хаменеи. Вскоре после смерти Сулеймани Али Хаменеи назначил его преемником бригадного генерала Эсмаила Каани.
Иран заявил о 13 сценариях мести США за ликвидацию Сулеймани.