Североатлантический совет НАТО провел внеочередную встречу из-за обострения на Ближнем Востоке

Североатлантический совет НАТО в понедельник провел внеочередную встречу в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке после гибели иранского генерала Касема Сулеймани.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что американская сторона предоставила союзникам по НАТО пояснения по поводу того, почему Вашингтон решил ликвидировать Сулеймани. Подробностей этой информации генсек раскрывать не стал.

"Это было решение, принятое США без участия антиигиловской коалиции и НАТО", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Он добавил, что все участники встречи выразили обеспокоенность "дестабилизирующей деятельностью Ирана на Ближнем Востоке" и призвали его воздержаться от дальнейших провокаций.

"В последнее время мы наблюдали эскалацию со стороны Ирана, в частности, удары по саудовскому энергетическому объекту, также Иран сбил американский беспилотник... Участники сегодняшней встречи выступили с призывом к сдерживанию и деэскалации, поскольку новый конфликт не выгоден никому, поэтому Иран должен воздерживаться от дальнейшего насилия и провокаций", - сказал Столтенберг.

Он также сообщил, что участники встречи едины в мнении, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие.

Напомним, иранский генерал Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате американского ракетного удара по колонне автомобилей вблизи международного аэропорта Багдада в Ираке. Вместе с генералом погибли несколько видных иракских политиков и военачальников. Сулеймани возглавлял элитное подразделение "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое осуществляет военные и тайные операции за пределами Ирана.