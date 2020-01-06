​Израиль рекомендовал дипломатам усилить меры безопасности после ликвидации Сулеймани

В посольствах и консульствах Израиля усилены меры безопасности после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на израильские СМИ.
Отмечается, что дипломатам рекомендовано принять чрезвычайные меры предосторожности и следить за каждым шагом.
Также в понедельник состоится заседание кабинета безопасности страны, на котором будут рассмотрены возможные угрозы со стороны Ирана.
"Нетаньяху (глава правительства Израиля) ожидает, что представители правительства и министры воздержатся от комментариев по поводу убийства Сулеймани", - отмечает издание "Исраэль Хайом".
Вскоре после известий об убийстве Сулеймани армия обороны Израиля была приведена в повышенную боевую готовность на границах с сектором Газа и Ливаном.
Напомним, иранский генерал Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате американского ракетного удара по колонне автомобилей вблизи международного аэропорта Багдада в Ираке. Вместе с генералом погибли несколько видных иракских политиков и военачальников. Сулеймани возглавлял элитное подразделение "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое осуществляет военные и тайные операции за пределами Ирана.
Трамп, комментируя инцидент, назвал генерала "террористом номер один в мире". Иран же сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны и пообещал ответные меры. Президент США, в свою очередь, заявил о готовности нанести удар по 52 целям в Иране.
В воскресенье Иран объявил о полном выходе из ядерной сделки 2015 года.