​Израиль рекомендовал дипломатам усилить меры безопасности после ликвидации Сулеймани

Сегодня состоится заседание кабинета безопасности, на котором будут рассмотрены возможные угрозы со стороны Ирана.

В посольствах и консульствах Израиля усилены меры безопасности после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на израильские СМИ.

Отмечается, что дипломатам рекомендовано принять чрезвычайные меры предосторожности и следить за каждым шагом.

Также в понедельник состоится заседание кабинета безопасности страны, на котором будут рассмотрены возможные угрозы со стороны Ирана.

"Нетаньяху (глава правительства Израиля) ожидает, что представители правительства и министры воздержатся от комментариев по поводу убийства Сулеймани", - отмечает издание "Исраэль Хайом".

Вскоре после известий об убийстве Сулеймани армия обороны Израиля была приведена в повышенную боевую готовность на границах с сектором Газа и Ливаном.

Напомним, иранский генерал Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате американского ракетного удара по колонне автомобилей вблизи международного аэропорта Багдада в Ираке. Вместе с генералом погибли несколько видных иракских политиков и военачальников. Сулеймани возглавлял элитное подразделение "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которое осуществляет военные и тайные операции за пределами Ирана.

Трамп, комментируя инцидент, назвал генерала "террористом номер один в мире". Иран же сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны и пообещал ответные меры. Президент США, в свою очередь, заявил о готовности нанести удар по 52 целям в Иране.

В воскресенье Иран объявил о полном выходе из ядерной сделки 2015 года.