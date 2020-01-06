Соперник Гуайдо объявил себя новым спикером парламента Венесуэлы

Провластный депутат Луис Эдуардо Парра объявил себя председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы, после того как лидера оппозиции Хуана Гуайдо и его сторонников не пустили в здание парламента, где проходило голосование за новое руководство законодательного органа.

Об этом сообщает Би-би-си.

Представители оппозиции заявили, что на сессии не было необходимого кворума, и пообещали провести новое голосование. Парра назвал эти претензии несостоятельными. По его словам, оппозиция знала, что не наберет необходимого количества голосов.

"Процедура утверждения нового руководства Национальной ассамблеи имеет конкретные дату, время и место. И эти предлоги, чтобы сначала не присутствовать в парламенте, а затем заявить, что оппоненты узурпировали власть, не следует принимать во внимание", - заявил он.

Парра также отметил, что на заседании присутствовало 140 депутатов, а за его кандидатуру проголосовал 81 человек.

Перед голосованием Гуайдо обвинил правительство в попытке помешать его переизбранию на пост спикера путем подкупа и запугивания депутатов. Результаты голосования в парламенте "Твиттер" Национальной ассамблеи назвал "переворотом".

Власти США заявили, что продолжают считать Гуайдо временным президентом. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря по делам Западного полушария Майкл Козак назвал голосование в парламенте Венесуэлы фарсом.

Напомним, год назад на фоне многотысячных протестов Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы, Официально его признали власти США, большинства стран ЕС и большей части стран Латинской Америки.

Президент страны Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. Мадуро поддержали Россия, Иран, Китай, Куба, Сирия и Турция.