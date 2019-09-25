Путин заверил президента Венесуэлы в поддержке и пообещал ему помощь

"Страны по графику развивают сотрудничество и в военно-технической области".

В борьбе за власть в Венесуэле между правительством и оппозицией президент России Владимир Путин заверил главу Венесуэлы Николаса Мадуро в поддержке со стороны Москвы и пообещал ему дальнейшую помощь.

Об этом Путин заявил на встрече с Мадуро в Москве, передает Deutsche Welle.

"Россия последовательно поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, включая институт президента и парламент", - сказал президент РФ. Он также выразил поддержку диалогу между Мадуро и оппозицией во главе с временным президентом Венесуэлы Хуаном Гуайдо.

"Любой отказ от диалога считаем иррациональным, вредным для страны и несущим только угрозы для благосостояния населения", - сказал Путин.

Мадуро, в свою очередь, сказал, что Москва и Каракас "доказали свою способность преодолевать совместно любые трудности".

Путин пообещал продолжать поставки сельхозпродукции в Венесуэлу и расширять сотрудничество в сфере медицины. Он сообщил, что уже в ближайшее время Россия поставит Венесуэле 1,5 млн доз вакцин против гриппа, а на постоянной основе готова поставлять этой стране до 5 млн доз. По словам президента РФ, рост товарооборота между двумя странами за последние месяцы составил 10%.

Российский президент также напомнил о крупных инвестиционных проектах в Венесуэле, отметив, что Россия инвестировала почти 4 млрд долларов в экономику этой страны. Он сообщил, что страны "по графику развивают сотрудничество и в военно-технической области".

Россия, среди прочего, поставляет в Венесуэлу запчасти и создает там центры для обслуживания закупленной в РФ военной техники. Сумма контрактов в военно-технической сфере между странами оценивается в 11 млрд долларов.

Напомним, в Венесуэле уже многие месяцы продолжается борьба за власть между правительством во главе с Николасом Мадуро и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, который провозгласил себя временным президентом. Около 50 государств признали Гуайдо. В то же время Мадуро пользуется поддержкой армии и силовых структур, его легитимность признают Россия, Китай и Куба.

В конце апреля в Венесуэле обострилось политическое противостояние Гуайдо объявил о начале "последнего этапа" свержения Мадуро и призвал военных переходить на свою сторону. Госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Мадуро был готов бежать, но его остановила Россия.