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В Турции взорвали автобус со спецназом, пострадало 5 человек

Полиция подозревает, что это был террористический акт.

В Турецком городе Юрегир провинции Адана возле дороги сработало взрывное устройство, в результате чего взорвался полицейский автобус. О погибших не сообщается, ранены 5 человек. Об этом сообщает издание Нaberler.

Фото: haberler

«Утром в 07.20 во время проезда служебного транспортного средства, перевозившего полицейский отряд спецназначения, произошел взрыв. Повреждены бронеавтомобиль и окружающие машины. Пострадал 1 полицейский и 4 гражданских лица», - сказано в сообщении.

Фото: haberler

Губернатор провинции Адана Махмут Демирташ сообщил впоследствии, что раненые чувствуют себя хорошо.

Фото: haberler

Турецкая полиция подозревает, что это был террористический акт. В регионе начата масштабная операция по расследованию инцидента.

Напомним, 21 сентября глава Национальной полиции Сергей Князев рассказал, что Украина выдала Турции 2 подозреваемых в терроризме, еще один ожидает экстрадиции. Во время рабочей встречи Князев также отметил важность сотрудничества с Турцией в борьбе с организованной преступностью.

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