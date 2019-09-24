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Верховный суд Испании разрешил эксгумацию останков диктатора Франко

Бывший правитель Испании будет перезахоронен.

Верховный суд Испании разрешил эксгумацию останков диктатора Франко
Долина Павших
Фото: EPA/UPG

Верховный cуд Испании разрешил перезахоронить останки диктатора Франсиско Франко, который правил Испанией с 1939 по 1975 год, пишет Associated Press.

Во вторник, 24 сентября, суд отклонил апелляцию наследников Франко, которые пытались заблокировать решение социалистического правительства Испании.

Прах Франко планируют похоронить в пантеоне Мингоррубио в королевской резиденции Эль Пардо.

Сейчас Франко покоится в Долине Павших, огромном мемориальном комплексе под Мадридом. При его строительстве использовался труд заключенных, а после открытия комплекса в 1959 году там были похоронены почти 34 тысячи жертв Гражданской войны – в основном воевавших на стороне Франко, а не на стороне республиканцев.

Останки Франко в Долине Павших лежат в специально построенном для диктатора мавзолее под алтарем базилики, а комплекс часто используют для своих мероприятий последователи Франко, среди которых много националистов и даже нацистов – несмотря на то, что это запрещает делать закон об исторической памяти.

Родственники Франко были против эксгумации и соглашались на перезахоронение только в семейном склепе собора Альмудена в центре Мадрида. Однако испанское правительство отказало в удовлетворении этой просьбы, потому что это создало бы большие проблемы правоохранительным органам, так как собор расположен рядом с Королевским дворцом.

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