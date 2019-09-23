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В Британии предложили ввести четырехдневную рабочую неделю

Британцы "должны работать, чтобы жить, а не жить, чтобы работать".

В Британии предложили ввести четырехдневную рабочую неделю

Лейбористская партия Великобритании при победе на следующих парламентских выборах намерена в течение десяти лет ввести в королевстве четырехдневную рабочую неделю.

Об этом заявил теневой канцлер казначейства Джон Макдоннелл, передает BBC.

По его словам, британцы "должны работать, чтобы жить, а не жить, чтобы работать".

Макдоннелл пообещал, что правительство введет короткую рабочую неделю без сокращения оплаты труда.

"Следующее лейбористское правительство введет в действие изменения, необходимые для сокращения средней полной занятости граждан Великобритании до 32 часов в неделю",  – заявил Макдоннелл.

Теневой канцлер казначейства считает, что эта мера может быть реализована путем отказа Великобритании от директивы ЕС о рабочем времени, согласно которой сотрудники компаний должны работать в среднем не более 48 часов в неделю.

В сентябре 2018 года генеральный секретарь Федерации британских профсоюзов Фрэнсис О'Грейди уже предлагала сократить рабочую неделю до четырех дней. Как сообщала The Independent, сейчас многие компании неправильно распределяют прибыль, которая должна быть использована для сокращения рабочего времени сотрудников. 

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