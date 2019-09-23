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Разорилась старейшая в мире британская турфирма Thomas Cook

Сейчас на отдыхе по всему миру находятся 600 тысяч ее клиентов.

Разорилась старейшая в мире британская турфирма Thomas Cook
Thomas Cook
Фото: thesun.co.uk

Старейшая в мире британская туристическая фирма Thomas Cook объявила о прекращении работы. В настоящее время на отдыхе по всему миру находятся 600 тысяч ее клиентов.

Об этом сообщает Би-би-си.

Отмечается, что компания давно испытывала финансовые трудности и в последнее время вела переговоры о реструктуризации долгов с основным акционером - китайской Fosun Tourism Group и кредиторами.

"Несмотря на значительные усилия, эти обсуждения не привели к достижению соглашения между акционерами компании и новыми кредиторами. Таким образом, компания пришла к выводу, что у нее нет другого выбора, кроме как немедленно приступить к принудительной ликвидации", - говорится в заявлении компании.

Глава Thomas Cook Питер Фанкхаузер заявил, что глубоко сожалеет о том, что ему и другим членам совета директоров не удалось добиться успеха в переговорах, и принес извинения "миллионам клиентов, тысячам сотрудников, поставщиков и партнеров" компании.

"Это очень печальный день для компании, которая стала пионером пакетного отдыха и сделала возможными путешествия для миллионов людей по всему миру", - сказал Фанкхаузер.

В данный момент на отдыхе за границей находятся около 600 тыс. человек, воспользовавшихся услугами Thomas Cook, около 150 тысяч из них - граждане Великобритании. Их возвращением на родину будет заниматься британское Управление гражданской авиации (CAA).

Напомним, из-за неопределенности с Brexit, все больше британцев выбирают для своих летних отпусков направления за пределами Евросоюза.

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