В Пакистане автобус врезался в холм, более 20 людей погибли

Водитель не справился с управлением, проезжая перевал.

Фото: https://www.dawn.com

По меньшей мере 26 человек погибли и 12 пострадали в результате аварии пассажирского автобуса на перевале на севере Пакистана. Об этом сообщает местное издание Dawn.

Смертельное ДТП произошло в воскресенье утром, 22 сентября.

По данным полицейских, автобус, принадлежавший частной компании, направлялся из округа Скарду в город Равалпинди.

"Водитель автобуса не справился с управлением и врезался в каменистый холм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди погибших есть женщины и дети. Пострадавших доставили в госпиталь в городе Чилас.

Напомним, ранее в Пакистане военный самолет упал на жилые дома.