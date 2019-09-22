Умер владелец сети отелей Hilton

Баррон Хилтон "умер по естественным причинам" на 92-м году жизни.

В США 19 сентября на 92-м году жизни скончался владелец сети отелей Hilton Баррон Хилтон.

Хилтон умер в своем доме в Лос-Анджелесе от естественных причин, сообщает CNN со ссылкой на фонд Конрада Хилтона.

"Мой отец был любящим мужем для нашей матери, Мэрилин, прекрасным примером для подражания для его восьми детей, верным и щедрым, дальновидным бизнесменом, уважаемым лидером и страстным спортсменом. Он прожил жизнью больших приключений и исключительных достижений", - говорится в заявлении его сына Стивена Хилтона.

Баррон Хилтон - сын основателя сети отелей Hilton Конрада Хилтона. Он покинул пост президента компании Hilton Hotels Corporation в 1996 году и еще десять лет возглавлял совет директоров.

В 2007 году Баррон Хилтон после череды скандалов со своей внучкой Пэрис лишил ее наследства и завещал почти все свое состояние благотворительной организации Conrad Hilton Foundation.

Напомним, в Украине первая гостиница Hilton открылась в марте 2014. 5-звездочная гостиница расположена в Киеве на бульваре Шевченко.