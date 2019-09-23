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Четыре страны ЕС договорились о распределении спасенных в море беженцев

Германия, Италия, Мальта и Франция проработали общий документ, который станет основой для соглашения.

Четыре страны ЕС договорились о распределении спасенных в море беженцев
Мигранты на борту итальянского корабля береговой охраны в порту Катании, 21 августа 2018
Фото: EPA/UPG

Германия, Италия, Мальта и Франция достигли договоренности о распределении спасенных в море беженцев.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как заявил министр внутренних дел и национальной безопасности Мальты Майкл Фарруджа, он и его коллеги из трех стран проработали "общий документ", который будет представлен в качестве основы для возможного более широкого соглашения на следующей встрече министров внутренних дел стран-членов ЕС. Она состоится 8 октября.

Никаких подробностей достигнутых соглашений не упоминается. По словам главы МВД Финляндии Марии Охисало, чья страна председательствует в ЕС, сделка "ограничена во времени" и касается только мигрантов, спасенных в море.

Комиссар ЕС по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос призвал всех членов Евросоюза поддержать предлагаемый механизм перераспределения.

В тот же день власти Италии разрешили войти в сицилийский порт Мессина судну благотворительных организаций SOS Mеditerranеe и "Врачи без границ" Ocean Viking с 182 спасенными в Средиземном море мигрантами на борту. Ранее министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер говорил, что в будущем Германия готова принимать 25% беженцев, оказавшихся в Италии после спасения на море.

Напомним, за первые семь месяцев 2018 года при попытке попасть в Европу в Средиземном море утонули более 1,5 тысячи беженцев. Только в июне и июле число погибших превысило 850 человек.

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