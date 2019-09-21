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Князев отчитался о выдаче Турции подозреваемых в терроризме (обновлено)

Турция направила в Украину 28 запросов.

Князев отчитался о выдаче Турции подозреваемых в терроризме (обновлено)
Фото: npu.gov.ua

Глава Национальной полиции Сергей Князев рассказал, что Украина выдала Турции 2 подозреваемых в терроризме, еще один ожидает экстрадиции.

Об этом говорится на сайте Национальной полициипо итогам встречи министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева с министром внутренних дел Турецкой Республики Сулейманом Сойлу. 

Во время рабочей встречи Князев отметил важность сотрудничества с Турцией в борьбе с организованной преступностью.

"Для Украины важно продолжать сотрудничество с Турцией в борьбе с организованной преступностью и "ворами в законе". Важно, что в этом вопросе мы имеем общее видение - только жесткие шаги", - отметил он.

Также Князев отметил, что одним из результатов сотрудничества является передача лиц, подозреваемых в терроризме.

"От Турции к нам было направлено 28 запросов по розыску преступников граждан Турецкой Республики. Мы ответили на все. Кроме того, мы передали 23 человека, которые подозреваются в терроризме, 31 - в мошенничестве и 36 - в контрабанде. По всем этим лицам правоохранители взаимодействовали через каналы Интерпола. Турция передала нам двох граждан, которых разыскивала полиция Украины. Двух человек, подозреваемых в терроризме, мы передали Турции. Еще один человек ждет экстрадиции.", - добавил он.

За какой период времени состоялась эта передача, не уточняется.

Напомним, что на прошлой неделе немецкая газета Die Welt сообщила, что с 2016 года турецкие спецслужбы похитили в других странах не менее 31 человека, которые были затем привлечены в Турции к уголовной ответственности.

Одним из источников информации о похищениях был швейцарский Фонд воспитания, обучения и интеграции. Эта организация имеет связи с  с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в организации попытки госпереворота в 2016 году.

По данным фонда, турецкие спецслужбы похищали людей в целом ряде государств, среди которых была и Украина.

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