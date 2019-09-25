В Таллине нашли мёртвым экс-главу эстонского отделения Danske Bank, он проходил свидетелем по делу об отмывании миллиардов

Полиция подозревает, что он покончил жизнь самоубийством.

Полиция Эстонии нашла мертвым экс-главу эстонского филиала Danske Bank Айвара Рехе, который пропал 23 сентября и был объявлен в розыск. Об этом сообщила Эстонская общественная радиокомпания.

Тело обнаружили в саду дома Рехе в Таллине. Полиция предположила, что он совершил самоубийство. В понедельник утром его видели выходящим из дома на прогулку в спортивном костюме без собаки и мобильного телефона.

Ранее Рехе неоднократно допрашивали в качестве свидетеля по делу об отмывании денег из России и стран бывшего СССР через филиал банка с 2007 по 2015 годы. Сам Рехе утверждал, что не знал о серых схемах, которые предположительно проводило его отделение.

Внутренняя проверка Danske Bank оценила в более $230 миллиардов сумму отмывания средств.

Власти Эстонии не уточняли в каком именно статусе находился Айвара Рехе по делу об отмывании денег а момент его исчезновения.

Напомним, 17 августа в Молдове застрелился близкий друг бывшего лидера местной Демпартии, олигарха Влада Плахотнюка Юрий Лункашу.