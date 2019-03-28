Европарламент признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Европейский парламент признал оппозиционного политика Хуана Гуайдо временным легитимным президентом Венесуэлы и поддержал проведение в стране свободных и прозрачных президентских выборов.

Об этом говорится в принятой в четверг резолюции законодательного органа Евросоюза, сообщает Укринформ.

"Европарламент подтвердил свое признание Хуана Гуайдо легитимным временным президентом Венесуэлы и выразил свою полную поддержку его плану, в частности, формированию национального переходного правительства и проведению внеочередных президентских выборов", - заявили в ЕП.

Депутаты также призвали "нелегальный режим Мадуро" прекратить насилие, заключения и репрессии против журналистов, политических лидеров и членов команды Гуайдо.

Европарламент призвал к введению дополнительных санкций относительно зарубежных активов представителей нелегитимного руководства страны, а также против лиц, причастных к нарушению прав человека и репрессий.

Резолюция также поддержала международные усилия и солидарность по преодолению гуманитарного и миграционного кризиса в стране и в регионе.

23 января Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. США, Канада, многие страны Европы, включая Украину, признали полномочия Гуайдо как временного главы государства. Россия, Беларусь и Китай выступили в поддержку Мадуро.