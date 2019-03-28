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В столице Бангладеш загорелась 19-этажка, люди прыгали из окон

Десятки человек оказались в ловушке внутри здания.

В столице Бангладеш загорелась 19-этажка, люди прыгали из окон
В столице Бангладеш загорелась 19-этажка

В столице Бангладеш Дакке горит 19-этажное офисное здание в престижном торговом районе. Известно о семерых погибших и более 20 раненых.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что десятки людей оказались в ловушке внутри здания. По словам очевидцев, они слышали, как люди просили о помощи и выпрыгивали из окон.

Местные СМИ сообщают, что как минимум шесть человек выпрыгнули из горящего здания.

Пожарные, поддерживаемые военно-морскими и военно-воздушными силами, говорят, что пламя взято под контроль. С крыши людей снимают вертолеты, которые также сбрасывают воду.

Напомним, летом 2017 года в Лондоне произошел пожар в жилом 24-этажном здании GrenfellTower, в результате которого погибли 17 человек.

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