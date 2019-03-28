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Британский парламент оставил один вариант выхода из Евросоюза

Сделка, подписанная Терезой Мэй, оказалась лучше восьми других предложений.

Британский парламент оставил один вариант выхода из Евросоюза
Фото: EPA/UPG

Палата общин парламента Великобритании проголосовала за перенос даты выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Идею отсрочки Brexit поддержал 441 депутат, против высказались 105 парламентариев. Ранее выход страны из ЕС планировалось осуществить 29 марта. Теперь законодатели предложили перенести "Брексит" на 12 апреля в случае непринятия сделки на этой неделе, или 22 мая - если ее примут.

Британские законодатели отклонили восемь альтернативных вариантов для сделки с Брюсселем. По словам спикера палаты общин Джона Беркоу, против инициативы, согласно которой Британия должна была создать таможенный союз с ЕС, проголосовали 272 парламентария. Еще 295 законодателей высказались против предложения, в рамках которого в Британии должен был пройти второй референдум.

После голосования министр по выходу Великобритании из ЕС Стивен Баркли отметил, что это только укрепило мнение министров в том, что сделка, предложенная премьером Терезой Мэй, была лучшим вариантом.

Напомним, Евросоюз допустил отсрочку Brexit до 31 марта 2020 года.

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