В Венесуэле авто Гуайдо забросали камнями и петардами

В Венесуэле авто исполняющего обязанности президента Хуана Гуайдо забросали камнями и пиротехническими средствами, когда он ехал из здания Национальной ассамблеи в Каракасе. Об этом сообщает местное издание El Nacional.

Нападение организовали, предположительно, сторонники диктатора Николаса Мадуро.

Журналисты также сообщают, что здание Национальной ассамблеи в осаде: выйти из-за протестующих не могут ни представители СМИ, ни депутаты.

#Urgente Así golpearon y lanzaron un artefacto explosivo los colectivos al vehículo en el que se trasladaba @jguaido al salir de la AN #26marzo pic.twitter.com/aZZEGbIcYp — Horacio Siciliano (@hsiciliano) 26 березня 2019 р.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Германия отказалась предоставить официальную аккредитацию Отто Гебауэру, которого Гуайдо направил в Берлин в качестве дипломатического представителя.