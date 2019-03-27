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В Венесуэле авто Гуайдо забросали камнями и петардами

Протестующие осадили здание Национальной ассамблеи.

В Венесуэле авто исполняющего обязанности президента Хуана Гуайдо забросали камнями и пиротехническими средствами, когда он ехал из здания Национальной ассамблеи в Каракасе. Об этом сообщает местное издание El Nacional.

Нападение организовали, предположительно, сторонники диктатора Николаса Мадуро.

Журналисты также сообщают, что здание Национальной ассамблеи в осаде: выйти из-за протестующих не могут ни представители СМИ, ни депутаты.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Германия отказалась предоставить официальную аккредитацию Отто Гебауэру, которого Гуайдо направил в Берлин в качестве дипломатического представителя.

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