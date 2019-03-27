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Самый уродливый пес Британии умер в 16-летнем возрасте

Карликовый терьер Чейз умер от панкреатита.

Самый уродливый пес Британии умер в 16-летнем возрасте
Фото: comments.ua

Самый уродливый пес Британии по кличке Чейз, страдавший от катаракты и живший практически без зубов, скончался в преклонном возрасте 16 лет.

Его хозяйка Сторм Шайлер из Уэльса сообщила, что пес умер от панкреатита, передает ВВС.

В 2017 году этот китайский карликовый терьер занял третье место на Всемирном конкурсе самых уродливых собак, который проводился в Калифорнии.

По ее словам, Чейз был очень жизнерадостным существом, несмотря на свое выдающееся уродство и никудышное здоровье.

"До самого конца он не терял эту искру, - говорит она. - Он был маленькой собачкой с большой душой, и другого такого не будет".

Сторм Шайлер признается, что уж никак не рассчитывала на какой-либо собачий приз, когда покупала Чейза у собаковода.

Чейз победил на конкурсе благодаря катаракте на правом глазу и способности передвигаться как краб.

В апреле 2018 Чейз подписал контракт с модельным агентством Model Direct.

Как сообщалось, самой уродливой собакой мира в 2018 признали 9-летнюю самку английского бульдога по кличке Жа Жа. У собаки отвисший язык, кривые мускулистые передние лапы и выступающие зубы.

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